Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушная тревога объявлялась по всей Украине

Валентина РоманенкоСреда, 9 ноября 2022, 13:38
Воздушная тревога объявлялась по всей Украине
скриншот

Воздушная тревога объявлялась по всей материковой части Украины.

Источник: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Детали: По состоянию на 13.03 среды воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.

Реклама:

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что на разных аэродромах Беларуси взлетели самолет МиГ-31 К (может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал") и несколько истребителей. Позже появилось сообщение, что МиГ-31 К вернулся на аэродром, а пусков ракет не было.

Обновлено: По состоянию на 14.37 воздушная тревога снята. Она длилась примерно полтора часа.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Воздушные силы объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
воздушная тревога
По Украине распространялось тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Все новости...
Реклама: