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Воздушная тревога объявлялась по всей Украине

Валентина РоманенкоСреда, 9 ноября 2022, 14:38
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Воздушная тревога объявлялась по всей материковой части Украины.

Источник: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Детали: По состоянию на 13.03 среды воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что на разных аэродромах Беларуси взлетели самолет МиГ-31 К (может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал") и несколько истребителей. Позже появилось сообщение, что МиГ-31 К вернулся на аэродром, а пусков ракет не было.

Обновлено: По состоянию на 14.37 воздушная тревога снята. Она длилась примерно полтора часа.

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Темы: воздушная тревога
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