В Мариуполе гражданский подорвался на российской мине: оккупанты солгали о ликвидации диверсанта

В оккупированном Мариуполе местный житель подорвался на мине, его гибель россияне попытались выдать за ликвидацию "диверсанта".

Источник: советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В 11 часов утра (9 ноября – ред.) на территории "утреннего рынка" в Мариуполе на российской мине подорвался мужчина. Человек не выжил.

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Чтобы прикрыть собственную вину, российские паблики по указанию оккупационной администрации начали распространять фейковую информацию, что ликвидирован диверсант с двумя грантами".

Детали: По словам Андрющенко, лживым сообщением о диверсионно-разведывательной группе россияне пытаются скрыть провал в разминировании города.

Советник мэра призвал мариупольцев соблюдать правила обращения с неизвестными и взрывоопасными предметами.

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