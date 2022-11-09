В Мариуполе гражданский подорвался на российской мине: оккупанты солгали о ликвидации диверсанта
В оккупированном Мариуполе местный житель подорвался на мине, его гибель россияне попытались выдать за ликвидацию "диверсанта".
Источник: советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "В 11 часов утра (9 ноября – ред.) на территории "утреннего рынка" в Мариуполе на российской мине подорвался мужчина. Человек не выжил.
Чтобы прикрыть собственную вину, российские паблики по указанию оккупационной администрации начали распространять фейковую информацию, что ликвидирован диверсант с двумя грантами".
Детали: По словам Андрющенко, лживым сообщением о диверсионно-разведывательной группе россияне пытаются скрыть провал в разминировании города.
Советник мэра призвал мариупольцев соблюдать правила обращения с неизвестными и взрывоопасными предметами.
Что этому предшествовало:
- Ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали минирование пригородов Мариуполя.