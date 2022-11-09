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В Мариуполе гражданский подорвался на российской мине: оккупанты солгали о ликвидации диверсанта

"Украинская правда"Среда, 9 ноября 2022, 13:25

В оккупированном Мариуполе местный житель подорвался на мине, его гибель россияне попытались выдать за ликвидацию "диверсанта".

Источник: советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В 11 часов утра (9 ноября – ред.) на территории "утреннего рынка" в Мариуполе на российской мине подорвался мужчина. Человек не выжил.

Чтобы прикрыть собственную вину, российские паблики по указанию оккупационной администрации начали распространять фейковую информацию, что ликвидирован диверсант с двумя грантами".

Детали: По словам Андрющенко, лживым сообщением о диверсионно-разведывательной группе россияне пытаются скрыть провал в разминировании города.

Советник мэра призвал мариупольцев соблюдать правила обращения с неизвестными и взрывоопасными предметами.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали минирование пригородов Мариуполя.

Темы: Мариупольвойнажертвыпропаганда
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