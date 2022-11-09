Умер народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин

На 66-м году жизни скончался известный украинский политик Юрий Кармазин.

Источник: сообщение председателя Одесского районного совета Виталия Барвиненко в Facebook, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ушёл Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007 по 2012й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. R.I.P.".

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Детали: Кармазин долгое время работал в Одессе. В частности, был прокурором Приморского района города. Позже работал судьей Одесского областного суда.

Кармазин был народным депутатом Верховной Рады II, III, IV и VI созывов.

В разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина - Народная самооборона".