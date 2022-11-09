Жителей оккупированной Запорожской области заставляют заклеивать герб на номерах машин – Сопротивление
Российские захватчики увеличили количество блокпостов для проверок украинских владельцев машин на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно ЦНС: "Во временно оккупированных районах Запорожья оккупанты увеличили количество блокпостов для проверок украинских владельцев авто. Соответственно увеличилось количество проверок и их время".
Детали: В Сопротивлении добавили, что россияне на блокпостах заставляют жителей оккупированных территорий заклеивать герб Украины на автомобильных номерах.
Ранее ЦНС сообщал об усилении фильтрационных мероприятий в Херсонской области – оккупанты усилили рейды среди местного населения в поисках подполья.
Сопротивление призывает жителей ВОТ по возможности покинуть регион и выехать на подконтрольные правительству Украины территории.