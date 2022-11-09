Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жителей оккупированной Запорожской области заставляют заклеивать герб на номерах машин – Сопротивление

Ирина БалачукСреда, 9 ноября 2022, 14:29
Жителей оккупированной Запорожской области заставляют заклеивать герб на номерах машин – Сопротивление
Украинские автомобильные номерные знаки. Фото hsc.gov.ua

Российские захватчики увеличили количество блокпостов для проверок украинских владельцев машин на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно ЦНС: "Во временно оккупированных районах Запорожья оккупанты увеличили количество блокпостов для проверок украинских владельцев авто. Соответственно увеличилось количество проверок и их время".

Реклама:

Детали: В Сопротивлении добавили, что россияне на блокпостах заставляют жителей оккупированных территорий заклеивать герб Украины на автомобильных номерах.

Ранее ЦНС сообщал об усилении фильтрационных мероприятий в Херсонской области – оккупанты усилили рейды среди местного населения в поисках подполья.

Сопротивление призывает жителей ВОТ по возможности покинуть регион и выехать на подконтрольные правительству Украины территории.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Запорожская область
ВСУ истощили россиян в районе Роботино для прорыва 1-й линии обороны – разведка Эстонии
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
Последние новости
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Все новости...
Реклама: