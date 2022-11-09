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Жителей оккупированной Запорожской области заставляют заклеивать герб на номерах машин – Сопротивление

Ирина БалачукСреда, 9 ноября 2022, 15:29
Украинские автомобильные номерные знаки. Фото hsc.gov.ua

Российские захватчики увеличили количество блокпостов для проверок украинских владельцев машин на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно ЦНС: "Во временно оккупированных районах Запорожья оккупанты увеличили количество блокпостов для проверок украинских владельцев авто. Соответственно увеличилось количество проверок и их время".

Детали: В Сопротивлении добавили, что россияне на блокпостах заставляют жителей оккупированных территорий заклеивать герб Украины на автомобильных номерах.

Ранее ЦНС сообщал об усилении фильтрационных мероприятий в Херсонской области – оккупанты усилили рейды среди местного населения в поисках подполья.

Сопротивление призывает жителей ВОТ по возможности покинуть регион и выехать на подконтрольные правительству Украины территории.

Темы: Запорожская областьоккупациявойна
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