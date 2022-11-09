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Путин приказал защищать "традиционные российские ценности" 

"Украинская правда"Среда, 9 ноября 2022, 16:33
Путин приказал защищать традиционные российские ценности 
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению так называемых "традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Источник: сайт Кремля, ТАСС

Детали: 9 ноября Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

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Основное из указа:

  • РФ рассматривает традиционные ценности как основу российского общества;
  • РФ рассматривает действия США и других недружественных государств как угрозу традиционным ценностям;
  • Деструктивное идеологическое воздействие на россиян становится угрозой для демографической ситуации в стране;
  • К традиционным ценностям РФ отнесены жизнь, права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, гуманизм и ряд других;
  • РФ будет формировать на международной арене образ страны, хранящей и защищающей общечеловеческие духовно-нравственные ценности;
  • Положения основ госполитики РФ в сфере традиционных ценностей подлежат корректировке не реже чем раз в 6 лет;
  • Взаимодействие власти и СМИ должно стать инструментом по сохранению и укреплению традиционных ценностей в РФ;
  • Разрушение традиционной семьи с помощью гей-пропаганды отнесено к разрушительной для общества системе ценностей.

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Темы: ПутинРосcия
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