Путин приказал защищать "традиционные российские ценности"
Среда, 9 ноября 2022, 16:33
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению так называемых "традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
Детали: 9 ноября Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
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Основное из указа:
- РФ рассматривает традиционные ценности как основу российского общества;
- РФ рассматривает действия США и других недружественных государств как угрозу традиционным ценностям;
- Деструктивное идеологическое воздействие на россиян становится угрозой для демографической ситуации в стране;
- К традиционным ценностям РФ отнесены жизнь, права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, гуманизм и ряд других;
- РФ будет формировать на международной арене образ страны, хранящей и защищающей общечеловеческие духовно-нравственные ценности;
- Положения основ госполитики РФ в сфере традиционных ценностей подлежат корректировке не реже чем раз в 6 лет;
- Взаимодействие власти и СМИ должно стать инструментом по сохранению и укреплению традиционных ценностей в РФ;
- Разрушение традиционной семьи с помощью гей-пропаганды отнесено к разрушительной для общества системе ценностей.
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