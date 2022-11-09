Путин приказал защищать "традиционные российские ценности" 

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению так называемых "традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Источник: сайт Кремля, ТАСС

Детали: 9 ноября Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

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Основное из указа:

РФ рассматривает традиционные ценности как основу российского общества;

РФ рассматривает действия США и других недружественных государств как угрозу традиционным ценностям;

Деструктивное идеологическое воздействие на россиян становится угрозой для демографической ситуации в стране;

К традиционным ценностям РФ отнесены жизнь, права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, гуманизм и ряд других;

РФ будет формировать на международной арене образ страны, хранящей и защищающей общечеловеческие духовно-нравственные ценности;

Положения основ госполитики РФ в сфере традиционных ценностей подлежат корректировке не реже чем раз в 6 лет;

Взаимодействие власти и СМИ должно стать инструментом по сохранению и укреплению традиционных ценностей в РФ;

Разрушение традиционной семьи с помощью гей-пропаганды отнесено к разрушительной для общества системе ценностей.

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