Воздушные силы рассказали, могут ли быть "ковровые" бомбардировки, как в Сирии

Чтобы осуществить "ковровую" бомбардировку, российская авиация должна залететь вглубь Украины – ПВО позволяет не подпускать российские самолеты для атак бомбами свободного падения.

Источник: представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 9 ноября

Прямая речь: "Прежде всего (Украина имеет - ред.) средства ПВО, которые позволяют не подпускать их (самолеты - ред.) для атак бомбами свободного падения.

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Сейчас Воздушные силы немного на другом уровне. Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советское ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им (российским самолетам - ред.) не будет покоя".

Детали: Он уточнил, что Сирию бомбили снарядами по 200-500 кг, которые сбрасывали с самолетов. В частности, такими бомбами оккупанты атаковали Мариуполь и Изюм, где не было сопротивления противовоздушной обороны.

"И они (самолеты - ред.) поднимались довольно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать", – добавил Игнат.

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Что этому предшествовало: 8 ноября BBC, ссылаясь на экспертов в оборонной сфере, утверждало, что западные партнеры должны увеличить и ускорить поставки оружия и ПВО в Украину, потому что Россия прибегнет к тем же бомбардировкам, что и в Сирии.