Россияне окапываются в Крыму и на Херсонщине: спутниковые снимки
Россияне обновляют старые траншеи и роют новые на севере Крыма и в Херсонской области.
Источник: OSINT-аналитик Benjamin Pittet в Twitter
Детали: Согласно спутниковым снимкам, которые публикует аналитик, российские оккупанты роют окопы на севере Крыма. В частности, Россия возобновила траншеи КПВВ "Чонгар", что между Крымом и Херсонской областью. Также были построены новые траншеи.
Такая же ситуация в северо-западной части Крыма, возле Армянска. По его словам, там россияне обновляют старые траншеи и копают новые.
Кроме того, в Новотроицком выкопана огромная оборонительная траншея. По всему региону можно увидеть много подобных сооружений.
"Они строят крепость", – считает аналитик.
A little further north, other positions are being built. In Novotroits'ke, for example, a huge defensive position has been dug. Numerous other positions are visible throughout the region. They are building a fortress.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022
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