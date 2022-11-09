Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне окапываются в Крыму и на Херсонщине: спутниковые снимки

Татьяна ЛозовенкоСреда, 9 ноября 2022, 20:56
Россияне окапываются в Крыму и на Херсонщине: спутниковые снимки
Фото OSINT-аналитик Benjamin PittetФото OSINT-аналитик Benjamin Pittet

Россияне обновляют старые траншеи и роют новые на севере Крыма и в Херсонской области. 

Источник: OSINT-аналитик Benjamin Pittet в Twitter 

Детали: Согласно спутниковым снимкам, которые публикует аналитик, российские оккупанты роют окопы на севере Крыма. В частности, Россия возобновила траншеи КПВВ "Чонгар", что между Крымом и Херсонской областью. Также были построены новые траншеи. 

Реклама:
Фото за 12 августа
Фото за 12 августа
Фото за 8 октбря
Фото за 8 октбря

Такая же ситуация в северо-западной части Крыма, возле Армянска. По его словам, там россияне обновляют старые траншеи и копают новые.

Фото 5 ноября
Фото 5 ноября

Кроме того, в Новотроицком выкопана огромная оборонительная траншея. По всему региону можно увидеть много подобных сооружений.

"Они строят крепость", – считает аналитик.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: КрымХерсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Крым
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Последние новости
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Все новости...
Реклама: