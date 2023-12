Россияне окапываются в Крыму и на Херсонщине: спутниковые снимки

Россияне обновляют старые траншеи и роют новые на севере Крыма и в Херсонской области.

Источник: OSINT-аналитик Benjamin Pittet в Twitter

Детали: Согласно спутниковым снимкам, которые публикует аналитик, российские оккупанты роют окопы на севере Крыма. В частности, Россия возобновила траншеи КПВВ "Чонгар", что между Крымом и Херсонской областью. Также были построены новые траншеи.

Такая же ситуация в северо-западной части Крыма, возле Армянска. По его словам, там россияне обновляют старые траншеи и копают новые.

Кроме того, в Новотроицком выкопана огромная оборонительная траншея. По всему региону можно увидеть много подобных сооружений.

"Они строят крепость", – считает аналитик.

