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Россияне окапываются в Крыму и на Херсонщине: спутниковые снимки

Татьяна ЛозовенкоСреда, 9 ноября 2022, 21:56
Фото OSINT-аналитик Benjamin PittetФото OSINT-аналитик Benjamin Pittet

Россияне обновляют старые траншеи и роют новые на севере Крыма и в Херсонской области. 

Источник: OSINT-аналитик Benjamin Pittet в Twitter 

Детали: Согласно спутниковым снимкам, которые публикует аналитик, российские оккупанты роют окопы на севере Крыма. В частности, Россия возобновила траншеи КПВВ "Чонгар", что между Крымом и Херсонской областью. Также были построены новые траншеи. 

Фото за 12 августа
Фото за 12 августа
Фото за 8 октбря
Фото за 8 октбря

Такая же ситуация в северо-западной части Крыма, возле Армянска. По его словам, там россияне обновляют старые траншеи и копают новые.

Фото 5 ноября
Фото 5 ноября

Кроме того, в Новотроицком выкопана огромная оборонительная траншея. По всему региону можно увидеть много подобных сооружений.

"Они строят крепость", – считает аналитик.

Темы: КрымХерсонская областьвойна
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