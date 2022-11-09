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Дроны-камикадзе разрушили депо "Новой почты" в Днепре, большинство посылок сгорели

Елена РощинаСреда, 9 ноября 2022, 23:56
Днепр, выгоревшее депо "Новой почты", фото НП

Российские войска иранскими ударными дронами разрушили в городе Днепр одно из депо "Новой почты", четверо ее работников получили серьезные травмы.

Источник: "Новая почта" в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Детали: "Новая почта" сообщила, что этой ночью в результате атаки дронами разрушено одно из ее депо в Днепре.

Четыре сотрудника получили серьезные травмы и находятся в больнице. Резниченко сообщил, что двоих пострадавших прооперировали – угроз жизни уже нет.

Помещение "Новой почты" получило значительные повреждения: оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожены.

Дословно ЧП: "В скором времени мы свяжемся с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации. Уцелевшие посылки будут доставлены вовремя".

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Этому предшествовало: В ночь на 9 ноября армия РФ атаковала Днепр дронами-камикадзе, они попали в логистическое предприятие, возник большой пожар, 4 человека были ранены.

Темы: ДнепрШахедвойнапочта
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