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Германия и Норвегия просят НАТО помочь в защите подводной инфраструктуры

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 00:03
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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре в среду заявили, что вместе обратятся к НАТО с просьбой координировать защиту подводной инфраструктуры Европы на фоне атак на российские газопроводы "Северный поток".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы очень серьезно относимся к защите нашей критической инфраструктуры, и никто не должен думать, что атаки останутся без последствий. Трубопроводы, телефонные кабели, интернет-связь являются жизненно важными для наших государств и должны быть особенно защищены", - сказал Шольц.

Канцлер Германии напомнил, что Норвегия играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы после отказа от российских энергоносителей, поэтому безопасность подводных трубопроводов является для этого необходимой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приветствует предложение Германии и Норвегии.

"Мы усилили наши усилия после недавнего саботажа трубопроводов "Северный поток". Жизненно важно сделать еще больше для обеспечения того, чтобы наша морская инфраструктура оставалась в безопасности от будущих разрушительных актов", - сказал он.

Европейские страны усилили защиту критически важных объектов после того, как в сентябре на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые соединяют Россию с Германией, была зафиксирована утечка газа в Балтийском море.

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Дания, Швеция и Норвегия сходятся на том, что утечки были вызваны подрывами трубопроводов. Шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

В компании-операторе заявили, что участок "Северного потока" разрушен, фрагменты трубы разбросало на 250 метров. Россия отрицает саботаж на своих трубопроводах и утверждала, что к инциденту была причастна Британия.

Темы: ГерманияНорвегия
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