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США могут значительно расширить масштабы боевой подготовки ВСУ – CNN

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 01:27
иллюстративное фото ВСУ

Администрация Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки украинских военных на американской базе в Германии, в частности речь идет об обучении до 2500 человек.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Власти США намерены увеличить не только количество украинских военных, которых она будет тренировать, но и сам подход подготовки.

Согласно новой программе, Штаты начнут обучать значительно большие группы украинских военных более сложным тактическим приемам ведения боя, в том числе, координации маневров пехоты и артиллерии.

Издание отмечает, что это будет "гораздо более интенсивное и всестороннее" обучение, чем то, которое Украина получала в Польше или Великобритании.

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Темы: СШАвойнаВооруженные силы
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