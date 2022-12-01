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Военные США не участвовали в ликвидации главаря ИГИЛ – Reuters

Четверг, 1 декабря 2022, 02:54
Военные США не участвовали в ликвидации главаря ИГИЛ – Reuters
иллюстративное фото Andrew Renneisen/Getty Images

Соединенные Штаты заявили, что их военные не участвовали в операции по ликвидации одного из главарей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши в Сирии.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Пентагона

Детали: Военные США уточнили, что операция была проведена в середине прошлого месяца силами повстанческого движения "Сирийская свободная армия".

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А также отметили, что "американские военные не участвовали в операции".

Что предшествовало:Лидер боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши погиб во время боевых действий, заявил в среду представитель группировки.

Напомним: "Исламское государство" объявило Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши своим новым лидером в марте после смерти предшественника - Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Он взорвал себя и окружение во время американской антитеррористической операции в Сирии в феврале.

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ИГИЛ возникла во время гражданской войны в Ираке и захватила значительные территории Ирака и Сирии в 2014 году, когда ее тогдашний лидер Абу Бакр аль-Багдади провозгласил образование исламского халифата, а себя - халифом всех мусульман.

Жестокое правление ИГИЛ, во время которого террористы убили и казнили тысячи людей, завершилось их разгромом в Мосуле иракскими и международными силами в 2017 году. С тех пор организация начала подпольную деятельность, продолжая совершать теракты в Ираке, Сирии и других странах.

Абу Бакр аль-Багдади был убит в 2019 году в результате антитеррористической операции США.

Темы: СШАтерроризмСирия
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