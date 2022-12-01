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Россияне не делают выводов и истощают силы возле Бахмута – ISW

Четверг, 1 декабря 2022, 05:50
украинские военные, фото: Генштаб

Российские военные, по мнению аналитиков института изучения войны (ISW), не сделали выводов, поэтому несут потери и истощают собственные силы во время боев вокруг Бахмута.

Источник: ISW

Дословно: "Вражеские усилия вокруг Бахмута указывают на то, что российские войска не сделали выводов из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, сконцентрированных на целях ограниченного оперативного или стратегического значения.

С конца мая российские войска постоянно тратили боевую силу на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута".

"Потери, связанные с шестью месяцами жестоких боев вокруг Бахмута на истощение, значительно превышают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от захвата города".

Детали: институт заявляет, что Кремль продолжает усилия по подавлению инакомыслия внутри страны с помощью законодательства, которое расширяет определение "иностранных агентов" и тех, кто подвергается иностранному влиянию.

Меры российских властей, вероятно, направлены на борьбу с растущим числом проявлений несогласия ведением Кремлем войны.

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По мнению ISW, расширяя определение лиц, классифицируемых как иностранные агенты, Кремль может расширить возможности использования этого определения для усиления мер цензуры и усиления контроля над информационным пространством.

Российские социологические опросы свидетельствуют о том, что российская общественность устает от войны России в Украине.

Основные выводы ISW:

  • Усилия российских военных вокруг Бахмута свидетельствуют о том, что российские войска не сделали выводов из предыдущих дорогостоящих кампаний, сфокусированных на оперативно незначимых населенных пунктах.
  • Российская государственная атомная компания "Росэнергоатом" назначила нового директора Запорожской атомной электростанции.
  • Кремль продолжает усилия по подавлению внутреннего инакомыслия путем расширения мер, якобы направленных против "иностранных агентов".
  • Российские социологические опросы свидетельствуют о том, что российская общественность, возможно, устала от войны России в Украине.
  • Российские войска продолжали прилагать усилия для обороны от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали постепенно закрепляться в районе Бахмута и проводить наступательные операции в районе Авдеевки-Донецка.
  • Украинский чиновник признал, что украинские силы проводят операцию на Кинбурнской косе.
  • Российские и украинские источники сообщили, что российские власти продолжают проводить мероприятия частичной мобилизации.
  • Усилия российских чиновников по интеграции незаконно аннексированных территорий в состав Российской Федерации, вероятно, очень дезорганизованы.

Темы: война
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