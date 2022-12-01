Россияне не делают выводов и истощают силы возле Бахмута – ISW
Российские военные, по мнению аналитиков института изучения войны (ISW), не сделали выводов, поэтому несут потери и истощают собственные силы во время боев вокруг Бахмута.
Источник: ISW
Дословно: "Вражеские усилия вокруг Бахмута указывают на то, что российские войска не сделали выводов из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, сконцентрированных на целях ограниченного оперативного или стратегического значения.
С конца мая российские войска постоянно тратили боевую силу на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута".
"Потери, связанные с шестью месяцами жестоких боев вокруг Бахмута на истощение, значительно превышают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от захвата города".
Детали: институт заявляет, что Кремль продолжает усилия по подавлению инакомыслия внутри страны с помощью законодательства, которое расширяет определение "иностранных агентов" и тех, кто подвергается иностранному влиянию.
Меры российских властей, вероятно, направлены на борьбу с растущим числом проявлений несогласия ведением Кремлем войны.
По мнению ISW, расширяя определение лиц, классифицируемых как иностранные агенты, Кремль может расширить возможности использования этого определения для усиления мер цензуры и усиления контроля над информационным пространством.
Российские социологические опросы свидетельствуют о том, что российская общественность устает от войны России в Украине.
Основные выводы ISW:
- Усилия российских военных вокруг Бахмута свидетельствуют о том, что российские войска не сделали выводов из предыдущих дорогостоящих кампаний, сфокусированных на оперативно незначимых населенных пунктах.
- Российская государственная атомная компания "Росэнергоатом" назначила нового директора Запорожской атомной электростанции.
- Кремль продолжает усилия по подавлению внутреннего инакомыслия путем расширения мер, якобы направленных против "иностранных агентов".
- Российские социологические опросы свидетельствуют о том, что российская общественность, возможно, устала от войны России в Украине.
- Российские войска продолжали прилагать усилия для обороны от украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали постепенно закрепляться в районе Бахмута и проводить наступательные операции в районе Авдеевки-Донецка.
- Украинский чиновник признал, что украинские силы проводят операцию на Кинбурнской косе.
- Российские и украинские источники сообщили, что российские власти продолжают проводить мероприятия частичной мобилизации.
- Усилия российских чиновников по интеграции незаконно аннексированных территорий в состав Российской Федерации, вероятно, очень дезорганизованы.