Россияне не делают выводов и истощают силы возле Бахмута – ISW

Российские военные, по мнению аналитиков института изучения войны (ISW), не сделали выводов, поэтому несут потери и истощают собственные силы во время боев вокруг Бахмута.

Источник: ISW

Дословно: "Вражеские усилия вокруг Бахмута указывают на то, что российские войска не сделали выводов из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, сконцентрированных на целях ограниченного оперативного или стратегического значения.

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С конца мая российские войска постоянно тратили боевую силу на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута".

"Потери, связанные с шестью месяцами жестоких боев вокруг Бахмута на истощение, значительно превышают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от захвата города".

Детали: институт заявляет, что Кремль продолжает усилия по подавлению инакомыслия внутри страны с помощью законодательства, которое расширяет определение "иностранных агентов" и тех, кто подвергается иностранному влиянию.

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Меры российских властей, вероятно, направлены на борьбу с растущим числом проявлений несогласия ведением Кремлем войны.

По мнению ISW, расширяя определение лиц, классифицируемых как иностранные агенты, Кремль может расширить возможности использования этого определения для усиления мер цензуры и усиления контроля над информационным пространством.

Российские социологические опросы свидетельствуют о том, что российская общественность устает от войны России в Украине.

Основные выводы ISW: