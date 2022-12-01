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Предупреждение Маску: ЕС может заблокировать Twitter – FT

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 05:48
Предупреждение Маску: ЕС может заблокировать Twitter – FT
иллюстративное фото

Соцсеть Twitter, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, Европейский союз может заблокировать за несоблюдение правил ЕС по модерации контента.

Источник: Financial Times

Детали: 30 ноября глава европейской промышленности Тьерри Бретон провел видеовстречу с Маском, во время которой заявил, что в случае несоблюдения правил, Twitter могут заблокировать или оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота.

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"Twitter должен придерживаться контрольного пакета правил, в который включен отказ от произвольного подхода к восстановлению заблокированных пользователей, агрессивного распространения дезинформации и согласием на "широкий независимый аудит" платформы до следующего года", - говорится в издании.

Кроме того, отмечается, что среди требований ЕС является предоставление четких критериев по которым пользователей могут забанить.

Темы: соцсетиМаскЕС
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