Предупреждение Маску: ЕС может заблокировать Twitter – FT

Соцсеть Twitter, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, Европейский союз может заблокировать за несоблюдение правил ЕС по модерации контента.

Источник: Financial Times

Детали: 30 ноября глава европейской промышленности Тьерри Бретон провел видеовстречу с Маском, во время которой заявил, что в случае несоблюдения правил, Twitter могут заблокировать или оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота.

"Twitter должен придерживаться контрольного пакета правил, в который включен отказ от произвольного подхода к восстановлению заблокированных пользователей, агрессивного распространения дезинформации и согласием на "широкий независимый аудит" платформы до следующего года", - говорится в издании.

Кроме того, отмечается, что среди требований ЕС является предоставление четких критериев по которым пользователей могут забанить.