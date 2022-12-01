На двух направлениях враг осуществляет инженерное оборудование линии обороны – сводка

Чтобы сдержать продвижение украинских войск на Сватовском и Лиманском направлениях противник осуществляет инженерное оборудование линии обороны.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка в Донецкой области.

При этом с целью недопущения продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях противник осуществляет инженерное оборудование линии обороны. Продолжает перемещение личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и тех, которые понесли потери.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершил 41 авиационный удар и 28 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.

На Северском направлении захватчики осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Бачевск, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из российской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцево, Бударки, Чугуновка, Двуречная и Западное Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Зафиксировано огневое воздействие врага по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестовое, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещеевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Огневому поражению из танков и артиллерии различных типов подверглись объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Зафиксированы обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки, и Большой Новоселки в Донецкой области.

На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи. Артиллерийским и танковым обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород города Херсон.

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях. Так, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области захватчики обустроили полевой госпиталь. В то же время в течение 28-29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время, украинские подразделения сбили БпЛА (вероятно типа "Орлан-10"). Информация уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, склад горюче-смазочных материалов, а также 5 других важных объектов противника.