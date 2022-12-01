Правительство Чехии поддержало продление виз временной защиты для украинцев до марта 2024 года

Правительство Чехии утвердило возможность продления виз временной защиты для украинских беженцев до конца марта 2024 года - сегодня этот срок ограничен мартом 2023 года.

Об этом сообщает Czech Radio, пишет "Европейская правда".

Проект решения еще должен рассмотреть парламент, сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

По мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.

Статус временной защиты дает украинским беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ на рынок труда.

Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично.

По словам Вита Ракушана, это позволит государственным структурам выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики.

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Чехия выдала украинским беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на родину или уехали в третьи страны.

Ранее Ракушан заявлял, что украинские беженцы, которые получили временную защиту в ЕС, но вернулись домой, могут снова приехать в страны Евросоюза, если условия не позволяют им оставаться в Украине зимой.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента Чехии женился на украинке, которую принял как беженку.