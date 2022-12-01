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Правительство Чехии поддержало продление виз временной защиты для украинцев до марта 2024 года

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 08:53

Правительство Чехии утвердило возможность продления виз временной защиты для украинских беженцев до конца марта 2024 года - сегодня этот срок ограничен мартом 2023 года.

Об этом сообщает Czech Radio, пишет "Европейская правда".

Проект решения еще должен рассмотреть парламент, сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. 

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По мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.

Статус временной защиты дает украинским беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ на рынок труда.

Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично. 

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По словам Вита Ракушана, это позволит государственным структурам выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Чехия выдала украинским беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на родину или уехали в третьи страны.

Ранее Ракушан заявлял, что украинские беженцы, которые получили временную защиту в ЕС, но вернулись домой, могут снова приехать в страны Евросоюза, если условия не позволяют им оставаться в Украине зимой.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента Чехии женился на украинке, которую принял как беженку.

Темы: ЧехияУкраинабеженцы
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