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В Херсоне пропал свет из-за обстрелов россиян 

Алена МазуренкоЧетверг, 1 декабря 2022, 09:52
В Херсоне пропал свет из-за обстрелов россиян 

По состоянию на 1 декабря в Херсоне исчезло напряжение в электросетях из-за обстрелов россиян.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "В Херсоне исчезло напряжение в электросетях.

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Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками".

Детали: Сообщается, что "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы.

30 ноября оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонщины.

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В частности, под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку.

В Бериславском районе российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку.

Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

Утро 1 декабря также началось с обстрелов оккупантов. Сейчас энергетики пытаются ликвидировали последствия российских обстрелов. 

Темы: Херсонэлектроэнергияобстрелоккупация
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