Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсоне пропал свет из-за обстрелов россиян 

Алена МазуренкоЧетверг, 1 декабря 2022, 10:52

По состоянию на 1 декабря в Херсоне исчезло напряжение в электросетях из-за обстрелов россиян.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "В Херсоне исчезло напряжение в электросетях.

Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками".

Детали: Сообщается, что "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы.

30 ноября оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонщины.

В частности, под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку.

ВИДЕО ДНЯ

В Бериславском районе российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку.

Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

Утро 1 декабря также началось с обстрелов оккупантов. Сейчас энергетики пытаются ликвидировали последствия российских обстрелов. 

Темы: Херсонэлектроэнергияобстрелоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский и СНБО ввели санкции против церковников УПЦ МП

Россияне планировали захватить Украину за 10 дней, но не получилось из-за чрезмерной секретности – RUSI

Пентагон заключил контракт на $430 млн на производство дополнительных HIMARS

В России упал истребитель МиГ-31 – "в безлюдном месте"

фотоСБУ проводит обыски в 10 объектах УПЦ МП в трех областях

Британская разведка назвала один из основных факторов, ограничивающих потенциал операций РФ

Все новости...
Херсон
Из-за мощных обстрелов россиян в Херсоне полностью исчезло напряжение в сети
В Херсоне прогремели взрывы во время тревоги – СМИ
Оккупанты обстреляли Херсон: 1 погибшая, 1 раненый
Последние новости
12:33
В Литве впервые разместили самые мощные французские истребители
12:25
Оккупанты начинают вывозить из Каховки на Херсонщине людей с ограниченными возможностями
12:21
фотоСБУ задержала агента РФ, который "сливал" АТОшников во время оккупации Херсона
12:03
Кремль на условия Байдена для переговоров ответил, что из Украины россияне не уйдут
12:02
фотоУпивается чистой радостью: Pantone выбрал цвет 2023 года
11:59
Путин и Лукашенко договорились о новой встрече в декабре
11:52
"Люблю нацистов": рэпер Канье Уэст ошарашил признанием в симпатии к Гитлеру
11:45
Конкурс на директора НАБУ: кандидатов призвали не медлить с подачей документов
11:43
Киев приближается к плановым отключениям света, но есть два нюанса
11:31
видеоВ турецком порту взорвался нефтяной танкер, начался пожар
Все новости...