В Херсоне пропал свет из-за обстрелов россиян
По состоянию на 1 декабря в Херсоне исчезло напряжение в электросетях из-за обстрелов россиян.
Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь: "В Херсоне исчезло напряжение в электросетях.
Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками".
Детали: Сообщается, что "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы.
30 ноября оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонщины.
В частности, под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку.
В Бериславском районе российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку.
Из-за российских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.
Утро 1 декабря также началось с обстрелов оккупантов. Сейчас энергетики пытаются ликвидировали последствия российских обстрелов.