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Лаврову привиделось, что ОБСЕ корректировала удары по Луганску и Донецку

Ирина БалачукЧетверг, 1 декабря 2022, 10:59
Сергей Лавров. Фото РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что якобы представители ОБСЕ принимали участие в корректировке огня по оккупированных Луганску и Донецку.

Источник: Лавров на пресс-конференции 1 декабря    

Прямая речь Лаврова: "Вскрылись факты участия ОБСЕ в корректировке огня по Луганску и Донецку".

Детали: При этом глава российского МИДа просто поделился своими домыслами по этому поводу, а фактов якобы корректировки ударов участниками ОБСЕ привести не смог.

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Темы: ЛавровРосcияОБСЕпропаганда
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