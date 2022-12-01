Лаврову привиделось, что ОБСЕ корректировала удары по Луганску и Донецку

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что якобы представители ОБСЕ принимали участие в корректировке огня по оккупированных Луганску и Донецку.

Источник: Лавров на пресс-конференции 1 декабря

Прямая речь Лаврова: "Вскрылись факты участия ОБСЕ в корректировке огня по Луганску и Донецку".

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Детали: При этом глава российского МИДа просто поделился своими домыслами по этому поводу, а фактов якобы корректировки ударов участниками ОБСЕ привести не смог.

Предыстория: