Лаврову привиделось, что ОБСЕ корректировала удары по Луганску и Донецку
Четверг, 1 декабря 2022, 10:59
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что якобы представители ОБСЕ принимали участие в корректировке огня по оккупированных Луганску и Донецку.
Источник: Лавров на пресс-конференции 1 декабря
Прямая речь Лаврова: "Вскрылись факты участия ОБСЕ в корректировке огня по Луганску и Донецку".
Детали: При этом глава российского МИДа просто поделился своими домыслами по этому поводу, а фактов якобы корректировки ударов участниками ОБСЕ привести не смог.
Предыстория:
- С 1 июля ОБСЕ закрыла Офис проектного координатора в Украине из-за вето Российской Федерации, не давшей согласия на продление его мандата.
- В сентябре так называемый "Верховный суд ЛНР" приговорил двух сотрудников миссии ОБСЕ к 13 годам лишения свободы. Максим Петров и Дмитрий Шабанов были признаны "виновными" в госизмене.
- В ноябре президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины.