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С полигона в Беларуси сбежали несколько российских солдат

"Украинская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 11:10
pixabay.com

С военного полигона "Обуз-Лесновский" в Барановичском районе Беларуси, прихватив автомат Калашникова, сбежали трое военнослужащих РФ.

Источник: "Беларускі гаюн" в Telegram

Детали: Источники "Гаюна" сообщают, что 30 ноября после полудня местные жители видели 3-4-х мужчин, которые бежали со стороны полигона. По их словам, при себе у беглецов был автомат Калашникова.

Позднее на связь вышли сослуживцы сбежавших солдат и подтвердили, что в среду в районе 15:00 трое солдат действительно сбежали с полигона "Обуз-Лесновский".

По словам сослуживцев, одного из них зовут Максим З, 1996 или 1997 года рождения.

Кроме того, 30 ноября в районе 17:30 одного из солдат видели под Барановичами за 20 км от полигона. Также сообщают, что в самом городе с самого утра ходит "военная комендатура" — солдаты с красно-зелёными нашивками, которых замечают на разных улицах Барановичей.

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Темы: БеларусьРосcияармия
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