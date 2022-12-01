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Третий подозрительный пакет поступил на авиабазу в Мадриде, которая делится разведданными с Украиной

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 10:13

Третье взрывное устройство, спрятанное в посылке, было отправлено на военно-воздушную базу в Торрехон-де-Ардос вблизи испанской столицы Мадрида.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Confidencial.

Авиабаза Торрехон-де-Ардос получила посылку с характеристиками, похожую на ту, что были отправлены вчера в адрес посольства Украины в Мадриде, в результате чего пострадал сотрудник дипломатической миссии, и в адрес компании из Сарагосы, которая отправила ракетные установки для Вооруженных сил Украины.

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Министерство внутренних дел сообщило, что третий подозрительный пакет был обнаружен между 03.00 и 04.00 утра 1 декабря. Системами безопасности на Зональной базе Торрехон-де-Ардос был обнаружен подозрительный конверт, который, как было определено "после рентгеновского анализа, мог содержать какой-то механизм". Для обеспечения безопасности на территорию базы выехали сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии. Конверт был адресован Спутниковому центру.

Национальная полиция уже взяла на себя расследование этого дела.

В феврале Европейский Союз объявил, что мобилизует спутниковый центр в Торрехон-де-Ардос для предоставления разведывательной информации Украине в рамках военной помощи, которую ЕС оказывает Киеву в условиях российской агрессии. В частности, на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что блок намерен активировать Спутниковый центр ЕС, базирующийся в Мадриде, для содействия принятию решений и действий в контексте вторжения в Украину. Миссия центра заключается в предоставлении аэро- и спутниковых снимков, после того, как Киев обратился к ЕС с просьбой о такой помощи.

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Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.

Пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила также испанская компания Instalaza, которая производит оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

Темы: ИспанияУкраинамеждународные отношения
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