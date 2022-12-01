В Беларусь прилетела группа российских генералов и еще неизвестный VIP-борт - СМИ

Утром 1 декабря на аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский "Ту-154М", который доставил в Беларусь группу российских генералов.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Сегодня в 09:23 (по минскому времени) на аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский Ту-154М ВКС РФ (RA-85686), который прилетел с аэродрома Чкаловский. Известно, что борт доставил в Минск группу российских генералов".

Отмечается, что пропагандисты об этом визите не сообщали. На опубликованных кадрах совещания у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко российских генералов не замечено.

Детали: Позже в белорусском воздушном пространстве был замечен правительственный VIP-борт Специального летного отряда Россия (RA-09007). Сообщается, что он направляется в сторону Минска.

Кто находится на борту самолета - пока не известно.

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