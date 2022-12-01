В Беларусь прилетела группа российских генералов и еще неизвестный VIP-борт - СМИ
Утром 1 декабря на аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский "Ту-154М", который доставил в Беларусь группу российских генералов.
Источник: "Беларускі Гаюн"
Дословно: "Сегодня в 09:23 (по минскому времени) на аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский Ту-154М ВКС РФ (RA-85686), который прилетел с аэродрома Чкаловский. Известно, что борт доставил в Минск группу российских генералов".
Отмечается, что пропагандисты об этом визите не сообщали. На опубликованных кадрах совещания у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко российских генералов не замечено.
Детали: Позже в белорусском воздушном пространстве был замечен правительственный VIP-борт Специального летного отряда Россия (RA-09007). Сообщается, что он направляется в сторону Минска.
Кто находится на борту самолета - пока не известно.
Что предшествовало:
- Военная разведка Минобороны пока не фиксирует на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале 2022 года.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 1 декабря силовой блок на совещание, на котором обсуждают, нужны ли дополнительные меры по защите и обороне РБ.