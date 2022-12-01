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В Беларусь прилетела группа российских генералов и еще неизвестный VIP-борт - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 1 декабря 2022, 10:50
В Беларусь прилетела группа российских генералов и еще неизвестный VIP-борт - СМИ
Иллюстративное фото МО Беларуси

Утром 1 декабря на аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский "Ту-154М", который доставил в Беларусь группу российских генералов.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Сегодня в 09:23 (по минскому времени) на аэродроме в Мачулищах приземлился пассажирский Ту-154М ВКС РФ (RA-85686), который прилетел с аэродрома Чкаловский. Известно, что борт доставил в Минск группу российских генералов".

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Отмечается, что пропагандисты об этом визите не сообщали. На опубликованных кадрах совещания у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко российских генералов не замечено.

Детали: Позже в белорусском воздушном пространстве был замечен правительственный VIP-борт Специального летного отряда Россия (RA-09007). Сообщается, что он направляется в сторону Минска.

Кто находится на борту самолета - пока не известно.

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Что предшествовало:

  • Военная разведка Минобороны пока не фиксирует на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале 2022 года.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 1 декабря силовой блок на совещание, на котором обсуждают, нужны ли дополнительные меры по защите и обороне РБ.  

Темы: БеларусьРосcиявойна
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