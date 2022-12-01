Данилов призвал не жить ожиданием ракетных ударов: Власть вас предупредит

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов просит украинцев не переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов: система оповещения заблаговременно предупредит.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власть обязательно вас об этом будет оповещать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложная".

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Детали: Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказала свою эффективность.

Также Данилов посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия делает много "вбросов" в информпространство.

Напомним: В Главном управлении разведки считают, что Россия готовит и накапливает ракеты для следующего массированного удара по Украине, также она изучает новые цели и проводит доразведку.