Европейцы продолжают поддерживать вступление Украины в ЕС, поддержка поставок оружия снизилась до 50%

Подавляющее большинство европейцев продолжает выступать за вступление Украины в ЕС, в то же время во всех странах несколько снижается поддержка поставок оружия.

Об этом свидетельствуют результаты общеевропейского опроса Eupinions, европейского инструмента исследования общественного мнения Фонда Бертельсманна, проведенного в сентябре, передает "Европейская правда".

По всей Европе 50% респондентов все еще считают, что их страны должны поддержать Украину, предоставляя ей оружие для защиты от российской агрессии. В марте, вскоре после начала войны, этот показатель составлял 56%.

Зато в Германии в сентябре одобрение поставок оружия впервые упало ниже 50% (48%, в марте - 57%). Самый низкий показатель в Италии - 36%. С другой стороны, одобрение остается на стабильно высоком уровне у непосредственного соседа Украины - Польши - 76%.

В то же время сохраняется явное большинство сторонников принятия Украины в Европейский Союз. Почти две трети опрошенных в ЕС голосуют за этот шаг, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в марте. Готовность остается самой высокой в Польше (82%), за которой следует Испания (78%). В противоположность этому, самый высокий скептицизм наблюдается в Германии. Здесь большинство за вступление сократилось до 55% (с 61% в марте).

Кроме того, более трех четвертей опрошенных европейцев по-прежнему готовы принимать украинских беженцев в своей стране. Наибольшая открытость наблюдается в Испании - и остается неизменной со времени проведения первого опроса в марте. Там 89% говорят, что их страна должна принять беженцев. По всему ЕС 77% все еще разделяют это мнение. В Германии эта готовность упала с марта (86%) до 74% в сентябре. Франция находится на последнем месте с 72%. Таким образом, в обеих странах готовность упала на 12 процентных пунктов.

Опрос является репрезентативным для ЕС в целом и семи государств-членов: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Испании. Он публикуется в сотрудничестве с бельгийским Фондом короля Бодуэна.

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