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Главный инженер на ЗАЭС предал Украину и сотрудничает с россиянами – "Энергоатом"

Алена МазуренкоЧетверг, 1 декабря 2022, 12:44
ЗАЭС, ФОТО ГУР МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин призвал работников ЗАЭС ничего не подписывать с россиянами и "Росатомом" и сообщил, что заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук предал Украину и сотрудничает с оккупантами. 

Источник: обращение Котина к работникам оккупированной Запорожской АЭС

Прямая речь: "С грустью должен констатировать очередной удар под дых отечественной энергетике в целом и Запорожской атомной станции в частности.

Юрий Черничук, заместитель главного инженера ЗАЭС, который во время войны исполнял его обязанности, предал Украину и перешел на сторону врага.

Вместо того, чтобы прилагать все усилия для скорейшего освобождения станции, он решил помогать российским оккупантам легализовать ее преступный захват и теперь подстрекает к этому других атомщиков".

Детали: Котин сообщил, что Черничука уволили из "Энергоатома" и "рано или поздно он за все будет отвечать перед законом и перед людьми".

Президент "Энергоатома" призвал работников ЗАЭС "не делать непоправимых шагов, которые навсегда перечеркнут весь предыдущий жизненный путь, все успехи и достижения".

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В то же время, по его словам, российские оккупанты все больше давят на проукраинский персонал ЗАЭС, запугивают и шантажируют, не пускают на рабочие места.

Он призвал работников ничего не подписывать с Росатомом и аффилированными с ним конторами.

Прямая речь: "Фейковая АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" упорно распространяет "информацию", якобы тысячи украинских атомщиков радостно перешли в Росатом и гордятся этим, ведь перед ними открылись новые и светлые перспективы.

Это циничная ложь. Как и все, чем "кормит" Россия.

Переход в рашистскую структуру сделает вас прямыми пособниками агрессора, а значит - врагами собственных соотечественников.

Потому что российские захватчики используют ЗАЭС не как атомную станцию, а прежде всего как военную базу и средство ядерного шантажа всего мира. Поэтому и персонал, который они набирают для работы под флагом РФ, будет обязан поддерживать военную агрессию против Украины".

По словам Котина, россиянам плевать на ядерную и радиационную безопасность крупнейшей в Европе атомной станции и ее дальнейшую судьбу: "Россию скоро выгонят, а с печатью предателя придется жить до конца жизни".

Напомним:

  • Россияне с начала марта оккупировали Запорожскую АЭС и ставят Украину под угрозу ядерной катастрофы, сохраняя там военное присутствие. Украина добивается демилитаризации ЗАЭС при посредничестве МАГАТЭ. 
  • 27 ноября президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о признаках того, что российские захватчики могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не выведет войска с ЗАЭС: этого "быть не может".
  • Российские военные с 28 ноября запретили вход на территорию Запорожской атомной электростанции тем работникам, которые не подписали контракты с "Росатомом".

Темы: ЗАЭСРосcияоккупациягосизмена
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