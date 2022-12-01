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СБУ проверила женский монастырь УПЦ МП, где призывали к "пробуждению матушки-Руси"

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 12:47
фото СБУ

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ МП на Закарпатье.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

Сотрудники СБУ нашли большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы - авторства российских деятелей и издана российскими типографиями.

Среди обнаруженного правоохранителями - книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".

 

По данным спецслужбы, несмотря на запрет руководителя епархии в монастыре продолжали упоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.

Даже разработали так называемую "памятку", где аргументировали, почему именно нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения - запугивали "быть отстраненным от всякого священства".

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Также во время мероприятий СБУ нашла тексты пророссийских песен, которыми прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси".

 

Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования, отмечают в спецслужбе.

Что предшествовало: 30 ноября сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (Московского патриархата) на Закарпатье.

Темы: СБУцерковьпропагандавойна
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