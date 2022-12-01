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СБУ проверила женский монастырь УПЦ МП, где призывали к "пробуждению матушки-Руси"

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 11:47
СБУ проверила женский монастырь УПЦ МП, где призывали к пробуждению матушки-Руси
фото СБУ

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Кирилло-Мефодиевского женского монастыря Мукачевской епархии УПЦ МП на Закарпатье.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что более 20 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

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Сотрудники СБУ нашли большое количество агитационно-пропагандистских материалов. Большинство литературы - авторства российских деятелей и издана российскими типографиями.

Среди обнаруженного правоохранителями - книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях. В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь "нельзя разделить".

 

По данным спецслужбы, несмотря на запрет руководителя епархии в монастыре продолжали упоминать во время молебнов патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.

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Даже разработали так называемую "памятку", где аргументировали, почему именно нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения - запугивали "быть отстраненным от всякого священства".

Также во время мероприятий СБУ нашла тексты пророссийских песен, которыми прославляли "русскую землю" и призывали к "пробуждению матушки-Руси".

 

Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования, отмечают в спецслужбе.

Что предшествовало: 30 ноября сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (Московского патриархата) на Закарпатье.

Темы: СБУцерковьпропагандавойна
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