Военные предупредили об угрозе ракетных ударов в ближайшее время

Генштаб ВСУ предупреждает об угрозе ракетных ударов в ближайшее время, ОК "Юг" сообщает, что в Черном море все еще находится группировка кораблей России.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 1 декабря, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь Громова: "Сохраняется угроза нанесения в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и военным объектам. Целью врага является вызвать панику у населения для дестабилизации внутренней обстановки".

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Детали: Громов добавил, что в течение недели экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95 MC России выполняли полеты в воздушном пространстве Саратовской, Самарской и Оренбургской областей, а также в воздушном пространстве восточной части РФ и акватории Баренцева моря.

Руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила о пребывании в Черном море группировки кораблей РФ и угрозе ракетных ударов. По ее словам, это также может быть "психологическим давлением на население" Украины.

Прямая речь Гуменюк: "Пребывание в Черном море корабельной группировки означает, что продолжается и воздушная разведка, и сбор (данных - ред.) обстановки, и подготовка к возможным ракетным ударам.

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Потому что (российские - ред.) ракетоносители снаряжены, подготовлены, а то, что они время от времени заходят в пункты базирования, может говорить о реагировании на погоду, потому что штормовая ситуация очень изменчива".

Что этому предшествовало: