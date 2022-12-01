Украинцы смогут выбирать представителя страны на Евровидении через "Дію"

Украинцы в этом году смогут выбрать представителя от Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" через приложение государственных услуг "Дія".

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Впервые в истории Евровидения сможете выбрать представителя от Украины в приложении Дия. Прозрачно и в несколько кликов.

В этом году активно цифровизируем традиции Евровидения. Имеем классные результаты...

Каждый гражданин сможет максимально быстро и комфортно поддержать любимого исполнителя, который представит Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле".

Детали: Министр сообщил, что в мае более миллиона украинцев по всему миру посмотрели Евровидение в Дії.

А в октябре полмиллиона граждан выбрали тройку жюри украинского Нацотбора в приложении.

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По словам Федорова, несмотря на намерения России запугать и уничтожить все украинское, мы активно развиваем и цифровизируем культурную сферу: "Ведь культура - фундамент устойчивого гражданского общества".

Напомним:

Представителя Украины на Евровидение-2023 выберут 17-го декабря. В общем шанс представлять Украину имеют 10 артистов, среди них дуэт TVORCHI, певицы Jerry Hail, FIINKA и KRUTЬ.

В 2022 году конкурс выиграли представители Украины группа Kalush Orchestra, однако из-за нападения России на Украину конкурс решили провести в Великобритании (Ливерпуль), чей участник занял 2 место.

Узнать больше: "Довбуш", "Колискова" и "Квітка": в сети обнародовали все песни финалистов нацотбора на Евровидение