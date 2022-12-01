В Армении разбился самолет: двое погибших
Четверг, 1 декабря 2022, 13:07
В Армении днем 1 декабря разбился легкий двухмоторный самолет, два человека на его борту погибли.
Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в службе чрезвычайных ситуаций.
Информация об аварии поступила около 14:20 по местному времени из Коктайской области, что в центре страны. Самолет B55 упал на территории села Джрабер и загорелся.
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Два человека на борту не выжили, о других пострадавших в результате аварии не сообщается.
Напомним, летом в Грузии в результате аварии параплана и спасательного вертолета погибли 9 человек.