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В Армении разбился самолет: двое погибших

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 14:07
скриншот

В Армении днем 1 декабря разбился легкий двухмоторный самолет, два человека на его борту погибли.

Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в службе чрезвычайных ситуаций.

Информация об аварии поступила около 14:20 по местному времени из Коктайской области, что в центре страны. Самолет B55 упал на территории села Джрабер и загорелся.

Два человека на борту не выжили, о других пострадавших в результате аварии не сообщается.

Напомним, летом в Грузии в результате аварии параплана и спасательного вертолета погибли 9 человек.

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Темы: Армения
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