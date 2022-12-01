В Армении разбился самолет: двое погибших

В Армении днем 1 декабря разбился легкий двухмоторный самолет, два человека на его борту погибли.

Как сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда", об этом сообщили в службе чрезвычайных ситуаций.

Информация об аварии поступила около 14:20 по местному времени из Коктайской области, что в центре страны. Самолет B55 упал на территории села Джрабер и загорелся.

Два человека на борту не выжили, о других пострадавших в результате аварии не сообщается.

Напомним, летом в Грузии в результате аварии параплана и спасательного вертолета погибли 9 человек.