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Лишь около 40% жителей Молдовы разобрались, что происходит между Россией и Украиной

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 14:52

Чуть менее 40% опрошенных в Молдове респондентов назвали происходящее в Украине неспровоцированной агрессией России, и около 30% верят российской пропаганде.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты соцопроса, проведенного Институтом публичных политик.

На вопрос о том, что происходит в Украине с 24 февраля, 38,3% среди предложенных вариантов выбрали "неоправданное и неспровоцированное нападение России на Украину". 17,1% опрошенных считают, что Россия якобы защищает марионеточные "ЛДНР" от Украины; еще 15,1% - что РФ проводит в Украине "операцию освобождения от нацизма". 26,5% не смогли определиться с мнением.

На вопрос, на чьей стороне, по их мнению, справедливость в этом конфликте, 36,2% назвали Украину, почти 22% - Россию; 23,2% считают, что никто из обеих сторон не прав, 18% не определились с мнением. 

31,3% считают, что Украина должна защищаться самостоятельно, без посторонней помощи; 33,8% считают достаточным то, что западные партнеры предоставляют Украине военную и другую помощь, 23,7% - не определились с мнением. 11,2% среди респондентов считают, что ЕС и США должны были бы вступить в войну.

Как известно, в последнее время в Молдове активизировали свои антиправительственные протесты пророссийская Партия социалистов экс-президента Игоря Додона и популистская партия "Шор", которая становится все более успешным их конкурентом за роль "главного союзника" России в Молдове. 

ЕвроПравда подробно рассказывала об этом в видеоблоге и в статье: Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

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Темы: МолдоваРосcиявойна
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