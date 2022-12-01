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В Грузии опубликовали результаты экспертизы о состоянии Саакашвили, во власти не собираются ей верит

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 15:53

Неправительственный центр "Эмпатия" опубликовал выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья Михеила Саакашвили, из которой следует, что ему нельзя оставаться в тюрьме; в правящей партии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

В "Эмпатии" отмечают, что экспертизу проводили десять грузинских и шесть иностранных специалистов. Документ в целом содержит 194 страницы основного текста и еще три тысячи - приложений. Экспертиза проводилась с 1 июня по 28 ноября.

В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров. Среди проблем упоминают нейропсихологические, гастроэнтерологические, нарушения опорно-двигательного аппарата, проблемы со зрением, повышенную температуру по непонятным причинам, быструю потерю веса, боли в мышцах и суставах. Эксперты отмечают, что речь может идти об инфекционных процессах или интоксикации, потому что экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.  

Эксперты считают, что Саакашвили нельзя оставлять в пенитенциарных учреждениях или в клинике "Вивамеди", где он находится последние месяцы, поскольку там невозможно провести полную токсикологическую экспертизу, и призывают отправить его на лечение в мультипрофильную больницу в США или ЕС. 

"Необходима своевременная диагностика токсичных веществ, в том числе химических соединений и радиоактивных веществ. В противном случае, учитывая вероятность интоксикации, возможна кома и летальный исход", - говорится в документе. 

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что выводам экспертизы вообще нельзя доверять, потому что центр "Эмпатия" связан с "Единым национальным движением", пишет "Новости-Грузия".

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"Определенные виды отклонений по медицинским показателям есть практически у каждого. Сам по себе такой список ничего не значит... Нужно конкретно указать, что это за болезнь или патология, которая является основанием для освобождения заключенного... Также имеет значение, соблюдает ли осужденный предписания своих врачей. При этом 400 дней они рассказывают, что заключенному становится хуже. Нас просят политически принять решение и освободить Саакашвили для того, чтобы устроить в стране беспорядки. Мы не можем этого сделать", - заявил Кобахидзе. 

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе объяснил, что отпустить заключенного экс-президента Михеила Саакашвили на лечение за границу "невозможно по закону", но к его лечению могут привлекаться иностранные специалисты.

Темы: ГрузияСаакашвили
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