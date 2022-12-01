СБУ разоблачила должностных лиц таможни, которые блокировали вывоз зерна в ЕС

Служба безопасности разоблачила коррупционеров на Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях, которые препятствовали вывезти украинское зерно в ЕС.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В результате следственно-оперативных действий на Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях заблокирована коррупционная схема.

Разоблачено руководство соответствующих региональных таможен, которое организовало механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций.

За различные суммы взяток они "гарантировали" представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, которую экспортировали в страны Евросоюза, в частности украинского зерна".

Детали: Также преступники требовали деньги с предпринимателей, которые ввозили в Украину иностранные товары для продажи.

Ежедневно организаторы схемы получали "прибыли" в сотни тысяч гривен.

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В случае отказа платить "дань" чиновники создавали искусственные препятствия на таможне и отказывали в провозе продукции.

В частности, силовики задокументировали факт вымогательства денег заместителем начальника таможенного поста "Специализированный" в столичном регионе.

Дословно: "Он требовал деньги у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и участвует в боевых действиях.

Поэтому, чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку.

Сотрудники СБУ задержали чиновника "на горячем" во время получения всей суммы неправомерной выгоды".

Детали: Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении для него и других участников сделки.

Кроме того, правоохранители провели обыски по местам жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста "Городок" на Львовщине.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК продолжается досудебное расследование.