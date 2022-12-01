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Стефанишина: в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 16:12
ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА, СКРИНШОТ

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, все 30 стран-членов НАТО соглашаются с необходимостью вступления Украины в Альянс.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она заявила в выступлении на Киевском форуме по безопасности.

"У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Альянсе... Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты. Важно, что это решение не является повторением вывода Бухарестского саммита 2008 года. Это новый мощный сигнал, и очень важно, что он показывает: никто не боится давления РФ", - заявила Ольга Стефанишина.

Вице-премьер сказала также, что в НАТО собираются с помощью политических инструментов оказывать давление на Венгрию, которая из-за вопроса нацменьшинств блокирует участие Украины в политических встречах союзников.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи заявил, что первоочередной задачей для стран НАТО является помощь Украине в войне с Россией, и только после победы можно будет говорить о ее полноценном членстве в Альянсе.

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Темы: НАТОУкраина
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