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Я оккупант – росСМИ опубликовали дневник инженера из РФ, работавшего в Мариуполе

Ирина БалачукЧетверг, 1 декабря 2022, 16:13
Оккупированный Мариуполь. Фото Андрея Иванова с сайта zona.media

Российское издание "Медиазона" сокращенно опубликовало дневник инженера из России, который провел месяц в оккупированном Мариуполе и работал на стройке.

Источник: Медиазона

Дословно из дневника: "Я тут оккупант, никто меня сюда не звал, хотя, может, кто-то и звал, но точно не 99% проголосовавших "за".

Мужики рассказывают, что иногда кто-то приходит на стройку с виноградом и какими-то угощениями, а от кого-то ловишь презрительные взгляды. Вот пару дней назад кран нашего крановщика заминировали растяжками, и так две ночи подряд. Вывод напрашивается только один: нам тут не рады".

Детали: Издание называет мужчину Андрей Иванов, отмечая, что его имя изменено. Он приехал в Мариуполь осенью и увидел разрушенный его согражданами город. Командировка Иванова длилась месяц – и он считал дни, когда вернется домой. 

Иванов рассказал, как в первый день, как только он приехал, его постоянно трясло от страха – он увидел уничтоженный россиянами город, военных – которые "настоящие дети" – с автоматами, женщину возле разрушенной многоэтажки, которая называла россиян оккупантами и кричала, что они принесли много горя.

Инженер писал, что отношение местных к россиянам "скорее негативное", что он это "прекрасно понимал", и что боялся, что его "могут тут убить, и по факту будут иметь на это полное право".

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Оккупант в дневнике рассказывал о своем быте строителя, делился наблюдениями о жизни в оккупированном городе и об отношении украинцев к российским захватчикам.  

По его словам, местные "почти всегда говорят о войне", в городе "по сути не происходит ничего, кроме взрывов и разминирования".

Россиянин также описывает день, когда "по всей Украине были прилеты ракет" и ему было очень страшно, поскольку на он "находится на оккупированной территории", и ВСУ, "наверное, ничего не мешает выпустить ракеты по Мариуполю".

По словам российского инженера, он "очень сильно любит жизнь и ненавидит войну", и в Мариуполе ощутил, "будто только что запустился таймер обратного отсчета" его жизни.  

Иванов уже через несколько дней в разрушенном его соотечественниками городе начал писать, что "очень скучает по нормальной жизни, по встречам с друзьями, по квартире".

Россиянин, который приехал в страну, которую пытается оккупировать его страна, заявлял, что "очень устал", постоянно боится и хочет уехать из захваченного города "как можно скорее и как можно дальше" и что он "всегда ценил жизнь, а здесь (в оккупированном россиянами Мариуполе – ред.) ценит ее еще больше".

Дословно из дневника Иванова: "Это был самый страшный и травмирующий опыт в моей жизни. Я побывал там, где идет война. Что я видел здесь? Только людей. Не было ни демонов с рогами, ни мифических врагов, ни тем более нацистов, только обычные люди".

Темы: Мариупольвойнаоккупация
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