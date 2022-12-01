Рада дала Кубракову новую должность

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила его вице-премьером по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк

Детали: За увольнение Кубракова с должности министра инфраструктуры Украины голосовали 242 нардепа.

За назначение Кубракова министром инфраструктуры и регионального развития проголосовали 263 депутата.

По фракциям новое назначение поддержали:

"Слуга народа" – 200;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 13;

"За будущее" – 9;

"Голос" – 6;

"Доверие" – 15;

"Восстановление Украины" – 10;

Внефракционные – 10.

На назначении в парламенте присутствовал премьер-министр, который и вносил представление на Кубракова.

Этому предшествовало: 30 ноября в Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова на увольнение с должности министра инфраструктуры.

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1 ноября "Украинская правда" сообщала, что Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры.

Александр Кубраков возглавлял министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года.