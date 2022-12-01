Рада дала Кубракову новую должность
Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила его вице-премьером по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк
Детали: За увольнение Кубракова с должности министра инфраструктуры Украины голосовали 242 нардепа.
За назначение Кубракова министром инфраструктуры и регионального развития проголосовали 263 депутата.
По фракциям новое назначение поддержали:
- "Слуга народа" – 200;
- "Европейская солидарность" – 0;
- "Батькивщина" – 0;
- "Платформа за жизнь и мир" – 13;
- "За будущее" – 9;
- "Голос" – 6;
- "Доверие" – 15;
- "Восстановление Украины" – 10;
- Внефракционные – 10.
На назначении в парламенте присутствовал премьер-министр, который и вносил представление на Кубракова.
Этому предшествовало: 30 ноября в Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова на увольнение с должности министра инфраструктуры.
1 ноября "Украинская правда" сообщала, что Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры.
Александр Кубраков возглавлял министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года.