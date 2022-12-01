Послы G7 напомнили, что назначение новых членов ВСП - одно из условий движения Украины в ЕС

Послы стран "Группы семи" выразили надежду на то, что съезд судей вскоре назначит восемь новых членов Высшего совета правосудия (ВСП), и напомнили, что формирование ВСП - одна из реформ, от которых зависит дальнейшее движение Украины к членству в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление послы опубликовали в своем Twitter.

Они прежде всего отметили то, что Украина в условиях войны продолжает реформы.

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"Приветствуем обнародование Этическим советом решений по кандидатам на должность члена Высшего совета правосудия от съезда судей. Ожидаем, что в январе Съезд судей назначит восемь новых членов ВСП. Это восстановит работу Совета, укрепит устойчивость Украины во время войны и выполнит ключевое условие для пути в ЕС", - отмечают послы.

Напомним, Венецианская комиссия похвалила Україну за процедуру очищения Высшего совета правосудия.

Впрочем, активисты, отслеживающие судебную реформу, опасаются, что внутри судебной системы попытаются саботировать назначения, необходимые для создания полномочного ВСП.