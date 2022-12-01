Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Послы G7 напомнили, что назначение новых членов ВСП - одно из условий движения Украины в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 17:08

Послы стран "Группы семи" выразили надежду на то, что съезд судей вскоре назначит восемь новых членов Высшего совета правосудия (ВСП), и напомнили, что формирование ВСП - одна из реформ, от которых зависит дальнейшее движение Украины к членству в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление послы опубликовали в своем Twitter.

Они прежде всего отметили то, что Украина в условиях войны продолжает реформы. 

"Приветствуем обнародование Этическим советом решений по кандидатам на должность члена Высшего совета правосудия от съезда судей. Ожидаем, что в январе Съезд судей назначит восемь новых членов ВСП. Это восстановит работу Совета, укрепит устойчивость Украины во время войны и выполнит ключевое условие для пути в ЕС", - отмечают послы.

Напомним, Венецианская комиссия похвалила Україну за процедуру очищения Высшего совета правосудия.

Впрочем, активисты, отслеживающие судебную реформу, опасаются, что внутри судебной системы попытаются саботировать назначения, необходимые для создания полномочного ВСП.

Темы: суд
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоВ Одессе прогремел взрыв: 8 пострадавших, из которых 5 полицейских

фотоСуперяхту Медведчука, арестованную в Хорватии, продадут в пользу Украины

В Гостомеле вандалы срезали граффити Бэнкси, их уже нашла и допрашивает полиция

РосСМИ: Россия готова покинуть ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа через Украину

Власти объяснили, почему запрещают УПЦ МП: опасна для здоровья и жизни

СНБО ввел санкции против главы Лавры Павла, Новинского и других церковников УПЦ МП

Все новости...
суд
В шаге от ВРП: судейская мафия идет ва-банк, чтобы остановить судебную реформу
ЕС предлагает создать спецсуд для расследования преступления агрессии России - фон дер Ляйен
В Норвегии начался суд над сыном соратника Путина из-за запуска дрона
Последние новости
18:53
Посол Украины в Ватикане заявил, что его дом измазали экскрементами
18:41
В Латвии начали расследование против канала "Дождь" из-за слов ведущего о "помощи" войскам РФ
18:34
Оккупанты подожгли профучилище, чтобы обвинить ВСУ – сводка Генштаба
18:19
Путин собрал Совбез: поговорили об информационной безопасности
18:18
Производители электроэнергии обеспечивают 83% нужд потребления – Шмыгаль
18:15
фото, видеоВ Одессе прогремел взрыв: 8 пострадавших, из которых 5 полицейских
18:12
В "Охматдете" за 8 месяцев 35 раз оперировали девушку, которая попала под обстрел РФ в Чернигове
17:56
фотоИспания передала Украине первые ЗРК Hawk
17:55
Министр обороны Латвии: "Дождь" должен вернуться в РФ, "процесс пошел"
17:42
Для переселенцев обустроено 1,3 миллиона мест, 89% уже заняты – ОП
Все новости...