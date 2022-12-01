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Украина ведет переговоры о получении ракет С-300 от других стран – Резников

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 16:53
Украина ведет переговоры о получении ракет С-300 от других стран – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Украина ведет переговоры о возможности передачи ей ракет С-300 из стран, которые имеют эти системы на вооружении.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 1 декабря 

Прямая речь: "С-300 очень удачно работают. Дело в том, что они не производились в Украине, то есть у нас нет производства ракет С-300, потому мы используем запасы. 

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Со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении также есть С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов".

Темы: Резниковпереговорыоружие
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