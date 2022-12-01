Украина ведет переговоры о получении ракет С-300 от других стран – Резников

Украина ведет переговоры о возможности передачи ей ракет С-300 из стран, которые имеют эти системы на вооружении.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 1 декабря

Прямая речь: "С-300 очень удачно работают. Дело в том, что они не производились в Украине, то есть у нас нет производства ракет С-300, потому мы используем запасы.

Со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении также есть С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов".