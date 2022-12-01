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Зеленский дал звание генерал-майора Малюку, который возглавляет СБУ

Алена МазуренкоЧетверг, 1 декабря 2022, 17:59
Малюк. Фото: СБУ

Президент Владимир Зеленский 1 декабря присвоил звание генерал-майора Василию Малюку, который сейчас исполняет обязанности главы Службы безопасности.

Источник: указ президента №812

Дословно: "Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Малюку Василию Васильевичу - первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины".

Детали: Кроме того, Зеленский другими указами присвоил специальные звания двум другим служащим. 

В частности, полковнику службы гражданской защиты начальнику ГУ ГСЧС в Ровенской области Юрию Корецкому присвоили звание генерал-майора службы гражданской защиты.

Полковнику полиции начальнику департамента уголовного розыска Нацполиции Вадиму Дзюбинскому присвоили спецзвание генерала полиции третьего ранга.

Предыстория:

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  • 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и экс-главу СБУ Ивана Баканова.
  • УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности, вероятно, будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
  • Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.
  • Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля – в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
  • 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Темы: СБУЗеленскийуказы
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