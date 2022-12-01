Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский дал звание генерал-майора Малюку, который возглавляет СБУ

Алена МазуренкоЧетверг, 1 декабря 2022, 16:59
Зеленский дал звание генерал-майора Малюку, который возглавляет СБУ
Малюк. Фото: СБУ

Президент Владимир Зеленский 1 декабря присвоил звание генерал-майора Василию Малюку, который сейчас исполняет обязанности главы Службы безопасности.

Источник: указ президента №812

Дословно: "Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Малюку Василию Васильевичу - первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины".

Реклама:

Детали: Кроме того, Зеленский другими указами присвоил специальные звания двум другим служащим. 

В частности, полковнику службы гражданской защиты начальнику ГУ ГСЧС в Ровенской области Юрию Корецкому присвоили звание генерал-майора службы гражданской защиты.

Полковнику полиции начальнику департамента уголовного розыска Нацполиции Вадиму Дзюбинскому присвоили спецзвание генерала полиции третьего ранга.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и экс-главу СБУ Ивана Баканова.
  • УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности, вероятно, будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
  • Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку. Как писала УП еще в начале июня, у Баканова и Ермака был давний конфликт за влияние на президента.
  • Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля – в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
  • 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Темы: СБУЗеленскийуказы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
Коломойскому вручили подозрение
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: