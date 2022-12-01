СМИ: ЕС предварительно согласовал предельную цену на российскую нефть - $60 за баррель

Страны Европейского Союза в четверг предварительно согласовали ограничение цены на российскую морскую нефть на уровне 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, который позволит удерживать ограничения на уровне 5% ниже рыночной цены.

Об этом агентству Reuters сообщил неназванный дипломат ЕС, передает "Европейская правда".

Согласно предложению, цена на российскую нефть будет корректироваться каждые две недели, чтобы она удерживалась на уровне на 5% ниже рыночной цены. По состоянию на сейчас Российская нефть марки Urals торговалась на уровне 70,3 доллара за баррель.

Предложение должна была до 17:00 по Киеву согласовать Польша, которая последовательно выступала за установление как можно более низкого ценового ограничения. Литва и Эстония, которые тоже придерживались жесткой позиции, решили поддержать согласованный план.

"Если она (Польша) это сделает, то до завтрашнего дня состоится письменная процедура принятия", - сказал дипломат. Ранее польские дипломаты неформально сообщили, что продолжают консультации с правительством в Варшаве.

Окончательно о том, было ли согласовано ограничение, станет известно, очевидно, в пятницу.

В июне лидеры "Группы семи" договорились о принципе ограничения цен на российскую нефть, но с тех пор продолжались переговоры относительно деталей внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

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Ограничения будут касаться российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом. Если нефть будут закупать по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

Россия ранее утверждала, что не будет продавать нефть странам, которые поддержат ценовое ограничение.