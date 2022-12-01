Киевлянам объяснили, почему чаще происходят аварии в электросетях

В Киеве стали чаще случаться аварии в электросетях из-за того, что жители включают много приборов одновременно, когда появляется электроэнергия, а также пользуются электрическими обогревателями в зданиях.

Источник: гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко

Прямая речь: "Сегодня ограничение потребления по Киеву составило 380 МВт, а это уже почти график. Отключалось чуть больше 652 тысяч киевлян.

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Сейчас значительно чаще стали случаться аварии. Причин этому две.

Во-первых, как я уже упомянул, мы еще не вернулись к графикам, нам сложно планировать. Поэтому после того, как свет подается, начинают включать в розетки все. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому неизвестно, все продолжают думать, что это экстренное отключение (...).

Во-вторых, это погода. Хотя отопление сейчас неплохое, люди все равно пользуются электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть".

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Детали: Коваленко призвал потребителей не спешить подключаться к сети сразу после того, как их включили.

"Используйте электроэнергию ответственно. К сожалению, у нас будут регулярные отключения этой зимой, поэтому запасайтесь теплой одеждой, утепляйте дом и верьте в ВСУ", – добавил он.