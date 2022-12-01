Прокуратура Нидерландов не будет обжаловать приговор по делу MH17

Прокуратура Нидерландов в четверг объявила, что не будет подавать апелляцию на приговор по уголовному делу о сбитии рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении прокуратуры подчеркивается, что она "очень довольна тем, что решение суда прояснило для родственников погибших фактические обстоятельства, связанные со сбиванием самолета рейса МН17 17 июля 2014 года".

"Прокуратура также отмечает, что суд в значительной степени прислушался к позиции государственного обвинения - как относительно доказательств инкриминируемых преступлений, так и относительно наказания, которое должно быть назначено", - добавляют там.

Комментируя свое решение ввиду того, что один из четырех обвиняемых - россиянин Олег Пулатов - был оправдан, ведомство отмечает, что "подача апелляционной жалобы стала бы большим бременем для близких родственников, ведь они бы остались в неопределенности относительно результата уголовного дела".

"Кроме того, решения содержат четкие соображения относительно доказательной силы показаний свидетелей и экспертов, визуальных материалов, перехваченных разговоров, а также относительно характера вооруженного конфликта, который продолжался на востоке Украины в июле 2014 года, и роли в нем Российской Федерации", - отмечает прокуратура Нидерландов.

"Таким образом, они также могут быть использованы в параллельном (гражданском) производстве, начатом после сбития самолета МН17", - добавляют там.

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Ни один из осужденных не подал апелляцию на приговор, поэтому прокуратура Нидерландов считает его вступившим в силу. Поскольку Россия не выдает своих граждан, нидерландские органы не будут подавать запросов на экстрадицию.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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