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Парламент Чехии окончательно одобрил обучение украинских военных в стране

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 20:27
иллюстративное фото Pixabay

Верхняя палата парламента Чехии - Сенат - в четверг одобрила подготовку украинских военнослужащих на территории государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Согласно принятому решению, до четырех тысяч украинских военнослужащих смогут пройти подготовку в Чехии в 2023 году.

По предварительной информации, подготовка украинских военнослужащих в Чехии будет проходить на полигоне Либавы, к ней будут привлекаться механизированные подразделения и специальные специальности.

Как предполагается в предложении чешского правительства, до конца следующего года должны состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих.

Также чешский Сенат поддержал направление чешских военнослужащих для тренировки украинцев в других странах ЕС. Чехия сможет направить до 55 военнослужащих для участия в миссии ЕС по тренировке украинских военных.

Кроме того, сенаторы Чехии утвердили мандат иностранных миссий в Косово и Ираке.

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Аналогичные решения накануне приняла Палата депутатов - нижняя палата чешского парламента.

Темы: Чехия
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