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Байден и Макрон осудили войну РФ, обещают Украине больше ПВО и помощь с энергетикой

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 20:00
Байден и Макрон осудили войну РФ, обещают Украине больше ПВО и помощь с энергетикой
Байден и Макрон 1 декабря в Вашингтоне, фото Getty Images

Президенты Соединенных Штатов и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в четверг опубликовали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию в Украине и пообещали последней помогать столько, сколько будет необходимо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лидеры подчеркнули, что не признают аннексии Россией украинских территорий и осуждают ее шаги, направленные на эскалацию войны в Украине - "в частности ее безответственную ядерную риторику и дезинформацию о вероятных химических атаках, а также биологического и ядерного оружия".

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В заявлении отмечается, что президенты США и Франции "подтверждают неизменную поддержку защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности, в частности путем предоставления политической, безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине столько времени, сколько ей потребуется".

"Это касается предоставления значительных ресурсов для поддержания устойчивости украинского гражданского населения в зимний период, в частности увеличения поставок систем противовоздушной обороны и оборудования, необходимого для ремонта энергетической сети Украины", - подчеркнули Байден с Макроном.

Кроме того, они выразили приверженность усилиям по оказанию Украине финансовой поддержки и ее послевоенному восстановлению, а также заявили о стремлении привлечь Россию к ответственности за военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и наемниками, в частности частной военной компанией "Вагнера".

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"Соединенные Штаты и Франция остаются преданными преодолению более масштабных последствий российской войны, в частности через сотрудничество с международным сообществом с целью повышения устойчивости к перебоям в поставках продовольствия и энергии", - заключают президенты.

Ранее Макрон во время встречи с американским визави Джо Байденом в четверг подчеркнул, что полномасштабное вторжение РФ в Украину показало необходимость более тесного сотрудничества Парижа и Вашингтона.

В среду Макрон прибыл в Вашингтон со вторым за время своего президентства государственным визитом в США.

Темы: БайденМакронвойна
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