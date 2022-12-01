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Кирилл назвал Донбасс "передней линией обороны русского мира"

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 20:29
Кирилл назвал Донбасс передней линией обороны русского мира
Патриарх Кирилл, фото AFP via Getty Images

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что Донбасс якобы является "передней линией обороны русского мира".

Источник: Кирилл на встрече с детьми, приехавшими из оккупированного Донбасса, в храме Христа Спасителя, сообщает ТАСС

Прямая речь: "Сегодня Донбасс — это передняя линии обороны русского мира. А русский мир — это не только Россия, он везде, где живут люди, которые воспитаны в традициях православия и в традициях русской морали.

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Конечно, мораль, нравственность — это всеобъемлющие понятия, но у каждого народа, наверное, есть какие-то особые точки опоры в формировании нравственного чувства. И вот нашими точками опоры — людей, живущих в русском мире, являются вера и любовь к Отечеству".

Детали: Кирилл не уточнил, кто нападал на так называемый "русский мир", а также не вспомнил о том, что Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение в чужую страну и осуществляет геноцид.

Темы: Росcияцерковьрусский мир
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