ЕС договорился об ограничении цены на российскую нефть: $60 за баррель с механизмом корректировки - СМИ

Страны Европейского Союза в четверг вечером достигли предварительного согласия о введении предельной цены на российскую нефть: она сначала составит 60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца так, чтобы быть ниже рыночной.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Решение все еще должно быть одобрено всеми правительствами ЕС в письменной форме до пятницы. Ранее, как известно, Польша настаивала на том, чтобы верхний предел был как можно ниже, чтобы сократить доходы России от продажи ископаемого топлива.

Документ ЕС, с которым ознакомился Reuters, предусматривает, что верхний предел цены на российскую нефть после утверждения будет пересмотрен в середине января 2023 года и каждые два месяца после этого - это позволит оценить, как функционирует схема, и отреагировать на возможные "турбулентности" на рынке нефти, которые будут возникать в результате.

Также предусмотрен 45-дневный "переходный период" для судов, перевозящих сырую нефть российского происхождения, которая была загружена до 5 декабря и должна быть выгружена в конечном пункте назначения до 19 января 2023 года.

Первоначальное предложение "Группы семи", согласованное на прошлой неделе, предусматривало ограничение цены на уровне 65-70 долларов за баррель без механизма корректировки.

В июне лидеры "Группы семи" договорились о принципе ограничения цен на российскую нефть, но с тех пор продолжались переговоры относительно деталей внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

ВИДЕО ДНЯ

Ограничения будут касаться российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом. Если нефть будут закупать по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

Россия ранее утверждала, что не будет продавать нефть странам, которые поддержат ценовое ограничение.