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Правительство Италии поддержало поставки Украине оружия до конца 2023 года

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 22:31
фото Pixabay

Совет министров Италии на заседании в четверг единогласно принял декрет о продлении поставок оружия в Украину до 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Согласно декрету, военная техника и оборудование будут предоставляться Киеву для борьбы с российским вторжением в течение всего 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянских законодателей.

Для вступления в силу декрет правительства также должен получить одобрение парламента Италии.

Напомним, после вторжения России в Украину администрация бывшего премьер-министра Марио Драги ввела меры, которые позволили отправлять оружие Киеву, не запрашивая разрешения парламента на каждую поставку.

Срок действия этого соглашения истекает в конце года, и коалиция, поддерживающая премьер-министра Джорджию Мелони, сначала пыталась продлить его до 31 декабря 2023 года, внеся поправки в правительственный декрет, который сейчас проходит через парламент.

Однако главная оппозиционная группа - левоцентристская Демократическая партия - пожаловалась, что декрет, о котором идет речь, не имеет прямого отношения к Украине, и обвинила правительство в нарушении парламентских правил.

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В ответ министр по связям с парламентом Лука Чириани заявил, что правительство рассмотрит возможность его проведения отдельным декретом, обеспечив при этом его скорейшее утверждение

Ранее итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Италия не исключает новых шагов для оказания дальнейшей военной поддержки Украине, но пока не рассматривает формирование нового пакета военной помощи.

Темы: Италияоружие
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