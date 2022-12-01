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Не России рассказывать, кто погрузил Молдову во тьму - МИД страны

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 23:18
фото Pixabay

Министерство иностранных дел Молдовы резко ответило на утверждение официальной представительницы российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о том, что отключение электроэнергии в стране является виной Кишинева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии представителя МИД Молдовы Даниэля Водэ, который приводит издание NewsMaker.

"Каждый гражданин Молдовы, который оказался в темноте и холоде, прекрасно знает, почему это произошло. Не Москве рассказывать нам об этом. Каждый из нас почувствовал на себе последствия этой жестокой войны, независимо от своих политических пристрастий. Массивные атаки России на украинскую инфраструктуру угрожают энергетической безопасности нашей страны. Эта война должна закончиться немедленно", - заявил он.

Накануне на пресс-конференции Мария Захарова восемь минут говорила о "русофобии" в Молдове, утверждая, что "политика молдавских властей имеет последствия гораздо шире и гораздо опаснее, чем исключительно локальное самодурство временной власти, которая пришла и имеет поддержку из-за рубежа".

"Глобально решить социально-экономические проблемы прозападные политики Молдавии неспособны по одной простой причине: они идут не туда и люди это понимают... Это кто оставил народ Молдавии в темноте и холоде - Россия, которая столько лет помогала и снабжала Молдавию, поставляя всё что только можно, принимая у себя граждан Молдавии и давая им оплачиваемую работу?" - сказала она.

Напомним, 23 ноября Молдова вместе с Украиной во второй раз частично осталась без света, местами были перебои с водоснабжением и мобильной связью.

Молдавский президент Майя Санду заявила, что Россия погрузила Молдову во тьму, и Кишинев не может доверять режиму, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла. Также после отключений в соцсетях Молдовы запустили флешмоб "В темноте, но без вас".

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Темы: МолдоваРосcияэлектроэнергия
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