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ГМС выдала первое удостоверение на возвращение в Украину для депортированных в РФ

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 22:49
ГМС выдала первое удостоверение на возвращение в Украину для депортированных в РФ
удостоверение на возвращение в Украину, фото из Telegram МВД

Работники Государственной миграционной службы в четверг в рамках экспериментального проекта оформили первое удостоверение на возвращение в Украину лица, которое принудительно вывезли в РФ.

Источник: МВД Украины, ГМС

Детали: В министерстве отмечают, что в результате полномасштабного вторжения РФ более одного миллиона украинцев были депортированы с оккупированных территорий. У этих людей были изъяты, похищены или уничтожены документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие принадлежность к гражданству Украины.

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Дословно: "Поэтому украинцы, родные которых потеряли украинские документы, стали заложниками и были насильно вывезены на территорию государства-агрессора, могут обратиться в территориальный орган ГМС и оформить своим родным удостоверение на возвращение в Украину.

Оформление удостоверения является бесплатным и осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты установленного образца. Срок действия документа - до 3 месяцев".

Больше деталей: Как сообщается на сайте ГМС, постановление Кабмина об утверждении порядка реализации экспериментального проекта по оформлению и выдаче удостоверения личности на возвращение в Украину было принято 21 октября 2022 года.

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Порядком предусмотрено, что оформление и передача удостоверений на возвращение в Украину для лиц, которые принудительно были вывезены на территорию государства-агрессора и потеряли свои документы, может осуществляться без их личного присутствия, а только по обращению их близких лиц, законных представителей или Минреинтеграции.

Темы: депортация Миграционная служба
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