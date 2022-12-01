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Генсек НАТО: Рано говорить, договорятся ли Польша и Германия о Patriot в Украине

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 23:55
Patriot, иллюстративное фото Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что пока рано делать выводы о переговорах между Польшей и Германией о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Важно отделить дискуссию о тех трех Patriot, которые Германия предложила для защиты воздушного пространства Польши, от вопроса предоставления Украине большего количества средств ПВО (противовоздушной обороны)", - сказал Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

"Мы все согласны с настоятельной необходимостью помочь Украине, в частности системами противовоздушной обороны", - добавил он, отметив, что обеспечение надлежащей работы уже поставленных систем является не менее важным, чем предоставление новых.

"Есть потребность в боеприпасах к имеющимся системам, есть потребность в запасных частях и техническом обслуживании", - пояснил генеральный секретарь НАТО.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки систем Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

Как известно, Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека. Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию взамен направить системы Patriot в Украину.

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Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.

Темы: НАТОПольшаГерманияоружие
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