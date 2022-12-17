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Роман ПетренкоСуббота, 17 декабря 2022, 18:01
photo getty

В матче за третье место на Чемпионате мира 2022 в Катаре 17 декабря Хорватия победила Марокко 2:1.

Источник: "Украинская правда"

Детали: В то время как Хорватия находится в статусе вице-чемпиона ЧМ-2018, Марокко является первой африканской командой в истории, которая играет на таком уровне.

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Несмотря на то, что Марокко провело замечательный чемпионат - ей за весь турнир смогли забить только действующие чемпионы мира французы в полуфинале, в этом случае они все же не доиграли.

Матч начался активно - уже на 8 минуте хорваты открывают счет, забив гол после навеса со штрафного.

Еще через 2 минуты марокканцы отвечают - также навесом, и также со штрафного.

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После такого старта команды играли почти ровно: хорваты больше контролировали мяч, но и игроки Марокко давали бой.

В конце первого тайма хорват Мирослав Оршич забивает хорошим навесным ударом в дальний угол, и команда уходит в раздевалку в статусе победителей 2:1.

Несмотря на то, что марокканцам очень нужно было отыгрываться, во втором тайме относительно лучше начали хорваты.

Они больше держали мяч, хорошо атаковали разрезными передачами и часто выходили на половину поля соперника.

В конце матча Марокко перехватили инициативу, и, казалось, вот-вот сравняют счет, однако Хорватия не упустила победу.

В целом вратари сборных работали не очень активно: марокканцы нанесли за 90 минут лишь два удара в створ ворот, хорваты - четыре.

По данным спортивных СМИ, лидер и капитан хорватов Лука Модрич стал первым полевым футболистом в истории чемпионатов мира, который в 37-летнем возрасте провел 7 матчей в рамках одного турнира. Ранее это удавалось только двум вратарям.

Темы: чемпионат мирафутбол
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