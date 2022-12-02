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За день россияне направили на Сумщину 180 снарядов

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 00:24
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото: telegram Живицкого

За день 1 декабря россияне направили на территории громад Сумской области 180 снарядов.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

180 снарядов и мин в течение дня направили россияне на наши территории.

Прямая речь: "Под обстрелами были Шалигинская, Есманьская, Юнаковская, Зноб-Новгородская и Миропольская громады".

Детали: По Шалигинской громаде враг одновременно бил из гранатомета (50 "приходов"), миномета (5 "приходов") и из стрелкового оружия.

Впоследствии россияне выпустили еще 46 мин 120-мм калибра по пограничье и осуществили обстрел из ствольной артиллерии (4 "прихода").

Обошлось без пострадавших.

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По Есманьской общине враг применил стрелковое оружие в направлении пограничного села. А потом обстрелял из ствольной артиллерии. Был 21 взрыв. Прошло без разрушений.

По Юнаковской общине россияне применили артиллерию. На территории области взорвалось 17 снарядов из САУ 122-мм калибра. Возник пожар, при этом люди не пострадали.

Зноб-Новгородскую громаду российские войска обстреляли из САУ (24 "прилета").

В результате обстрела повреждено зернохранилище, а также линии электропередачи.

На границе Миропольской громады разорвались 13 мин, выпущенных россиянами. Люди не пострадали.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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