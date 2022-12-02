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Пентагон заключил контракт почти на $431 млн на изготовление HIMARS

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 00:58
Пентагон заключил контракт почти на $431 млн на изготовление HIMARS
иллюстративное фото wikipedia

Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin почти на $431 млн на производство РСЗО HIMARS для нужд армии США и их союзников.

Источник: сайт Пентагона

Дословно: "Компания Lockheed Martin Corp. из Гранд Прери, штат Техас получила контракт на сумму 430 930 711 долларов США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS - ред.) и предоставление вспомогательных услуг для поддержки армии (США - ред.) и иностранных партнеров, которым осуществляется продажа военной техники".

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Темы: СШАоружие
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