Пентагон заключил контракт почти на $431 млн на изготовление HIMARS

Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin почти на $431 млн на производство РСЗО HIMARS для нужд армии США и их союзников.

Источник: сайт Пентагона

Дословно: "Компания Lockheed Martin Corp. из Гранд Прери, штат Техас получила контракт на сумму 430 930 711 долларов США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS - ред.) и предоставление вспомогательных услуг для поддержки армии (США - ред.) и иностранных партнеров, которым осуществляется продажа военной техники".